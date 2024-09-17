Вестник Кавказа

Байрамов на Генассамблее ООН: Азербайджан вступил в новую эру

Байрамов на Генассамблее ООН: Азербайджан вступил в новую эру
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Джейхун Байрамов выступил на Саммите будущего в Генштабе ООН. Министр отметил, что Азербайджан заложил основу повестки дня нормализации отношений с Арменией.

Глава азербайджанской дипломатии Джейхун Байрамов принял участие в Саммите будущего, организованном в Генштабе ООН в рамках участия в "Неделе высокого уровня" 79-й сессии Генассамблеи ООН.

Министр отметил, что Азербайджан заложил основу повестки дня нормализации отношений с Арменией, основанной на взаимном признании и уважении территориальной целостности и суверенитета.

Руководитель ведомства заявил, что Азербайджан вступил в новую эру, восстановив свои права на территориальную целостность и суверенитет, которые охраняются Уставом ООН.

Он также добавил, что Баку, опираясь на достигнутый в ходе переговоров процесс, призывает к срочным шагам по устранению оставшихся препятствий, подчеркивая важность демонстрации необходимой политической воли и ответственности.

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