Байрамов на Генассамблее ООН: Азербайджан вступил в новую эру

Джейхун Байрамов выступил на Саммите будущего в Генштабе ООН. Министр отметил, что Азербайджан заложил основу повестки дня нормализации отношений с Арменией.

Глава азербайджанской дипломатии Джейхун Байрамов принял участие в Саммите будущего, организованном в Генштабе ООН в рамках участия в "Неделе высокого уровня" 79-й сессии Генассамблеи ООН.

Министр отметил, что Азербайджан заложил основу повестки дня нормализации отношений с Арменией, основанной на взаимном признании и уважении территориальной целостности и суверенитета.

Руководитель ведомства заявил, что Азербайджан вступил в новую эру, восстановив свои права на территориальную целостность и суверенитет, которые охраняются Уставом ООН.

Он также добавил, что Баку, опираясь на достигнутый в ходе переговоров процесс, призывает к срочным шагам по устранению оставшихся препятствий, подчеркивая важность демонстрации необходимой политической воли и ответственности.