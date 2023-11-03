Вестник Кавказа

Глава МИД Азербайджана выступил в Нью-Йорке на Саммите будущего

Глава МИД Азербайджана выступил в Нью-Йорке на Саммите будущего
© Фото: МИД Азербайджана
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов выступил на Саммите будущего, организованном в штаб-квартире ООН в рамках 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов накануне выступил на Саммите будущего в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, рассказав о важности поддержки существующих международных обязательств в реализации Целей устойчивого развития (ЦУР), сообщает МИД АР.

В своем выступлении глава азербайджанского внешнеполитического ведомства отметил, что Азербайджан продолжает продвигать повестку устойчивого развития, а после освобождения его оккупированных территорий у страны появились новые возможности в направлении реализации ЦУР – все эти аспекты включают в себя проводимые там сейчас масштабные восстановительно-строительные работы, передает Trend.

Азербайджан восстановил суверенитет и территориальную целостность страны, положив конец незаконной оккупации, и стал инициатором начала процесса нормализации отношений с Арменией, основанного на взаимном признании суверенитета и территориальной целостности стран.

Основная задача, стоящая сейчас перед двумя странами – устранение препятствий в подписании мирного договора между странами для продолжения мирного прогресса, добавил министр.

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