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Байден повысил потолок госдолга США

Байден повысил потолок госдолга США
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Глава американской администрации подписал законопроект о повышении потолка госдолга страны. Ранее инициатива была одобрена Конгрессом.

Президент США Джо Байден подписал  законопроект о повышении потолка госдолга страны.

"В субботу, 3 июня, президент подписал, придав силу закона <...>, H. R. 3746" – заявление Белого дома.

По словам Байдена, данная инициатива позволила предотвратить "экономический кризис и крах" Соединенных Штатов.

Напомним, что законопроект, одобренный Сенатом Конгресса США, предусматривает повышение потолка госдолга до 1 января 2025 года: в 2024 финансовом году $886 млрд будет выделено на оборону, $121 млрд - на медицинское обслуживание ветеранов, $637 млрд - на иные, не касающиеся оборонки программы США.

Байден подпишет законопроект о повышении потолка госдолга  в ближайшее время

Байден подпишет законопроект о повышении потолка госдолга  в ближайшее время

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