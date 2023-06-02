Байден подпишет законопроект о повышении потолка госдолга  в ближайшее время

Опубликовано: 8:48, 2 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Байден намерен подписать законопроект о повышении потолка госдолга в кратчайшие сроки. Цель законопроекта – предотвратить дефолта в стране.

Президент США Джо Байден заявил о том, что собирается как можно скорее подписать утвержденный обеими палатами Конгресса законопроект о повышении потолка госдолга с целью предотвращения дефолта в стране.

"Я с нетерпением жду того, чтобы как можно скорее подписать этот законопроект, а также того, чтобы завтра (в пятницу) обратиться напрямую к американцам"

– Джо Байден

Далее глава американского государства отметил, что достигнутые им ранее с республиканцами договоренности относительно повышения потолка госдолга являются компромиссными, но позволяют избежать дефолта.