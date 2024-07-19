Баграт Галстанян призвал народ к воскресной протестной акции

Армянский оппозиционный политик архиепископ Баграт Галстанян, лидер протестного движения "Священная борьба" (оно же "Тавуш во имя Родины"), минувшей ночью выступил в прямом эфире Общественной телекомпании страны, призвав ее население прийти на воскресный митинг, который состоится в 18 часов на Площади Республики в Ереване.
"Обращаюсь к широкой общественности. Я положил свою жизнь на алтарь. Наши шаги ведут к намеченному нами плану немедленно устранить эти власти. Обращаюсь к предпринимателям. Вы служите этому режиму. Вы не имеете права молчать, так как уступите свою родину. Для многих из вас ваша родина - это ваше состояние, но вы потеряете его… И этот день не за горами"
- Баграт Галстанян
В своем выступлении оппозиционер отметил, что сегодня страна оказалась в тяжелом положении, но грядущие события еще тяжелее, поскольку глава нынешнего правительства занят поклонением деньгам и должности: он пришел с одной программой, а сделал нечто совершенно противоположное, передает NEWS.am.