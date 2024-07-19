Вестник Кавказа

Баграт Галстанян призвал народ к воскресной протестной акции

Баграт Галстанян призвал народ к воскресной протестной акции
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава армянского протестного движения "Священная борьба" архиепископ Баграт Галстанян минувшей ночью все же выступил в эфире Общественной телекомпании Армении, призвав общественность на митинг на Площади Республики.

Армянский оппозиционный политик архиепископ Баграт Галстанян, лидер протестного движения "Священная борьба" (оно же "Тавуш во имя Родины"), минувшей ночью выступил в прямом эфире Общественной телекомпании страны, призвав ее население прийти на воскресный митинг, который состоится в 18 часов на Площади Республики в Ереване.

"Обращаюсь к широкой общественности. Я положил свою жизнь на алтарь. Наши шаги ведут к намеченному нами плану немедленно устранить эти власти. Обращаюсь к предпринимателям. Вы служите этому режиму. Вы не имеете права молчать, так как уступите свою родину. Для многих из вас ваша родина - это ваше состояние, но вы потеряете его… И этот день не за горами"

- Баграт Галстанян

В своем выступлении оппозиционер отметил, что сегодня страна оказалась в тяжелом положении, но грядущие события еще тяжелее, поскольку глава нынешнего правительства занят поклонением деньгам и должности: он пришел с одной программой, а сделал нечто совершенно противоположное, передает NEWS.am.

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