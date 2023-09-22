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Бабье лето в Москве простоит еще 3-5 дней

Бабье лето в Москве простоит еще 3-5 дней
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Сезон бабьего лета в столичном регионе подходит к концу, он кончится после выходных. При этом погода останется приятной - дождей пока не ожидается, а воздух будет прогреваться выше 15 градусов.

Бабье лето в Москве завершается, осталось несколько по-летнему теплых и солнечных дней.

"Бабье лето закончится в начале последней пятидневки сентября"

– специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова

При этом, если в выходные в столице будет теплее нормы на 7-8 градусов, то и по окончании бабьего лета в регионе будет довольно тепло. Температура в последние дни сентября останется выше нормы, превышение на 2-3 градуса, дождей пока также не прогнозируется, добавила специалист.

По предварительным оценкам, октябрь начнется также сухой и довольно теплой погодой, на 3-4 градуса выше средних многолетних показателей.

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