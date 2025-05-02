"Азимут" начал летать из Минеральных Вод в Ульяновск

С приходом лета самолеты российской авиакомпании "Азимут" начали летать между Минеральными Водами и Ульяновском – это первый прямой авиарейс, связавший два города.

У российских туристов появилась возможность слетать на отдых на курорты Ставрополья - авиакомпания "Азимут" с началом лета начала прямые авиаперелеты между Минеральными Водами и Ульяновском, сообщает пресс-служба авиакомпании.

Летать по новому маршруту накануне начали авиалайнеры SSJ-100, из которых состоит авиапарк компании, базирующейся в Ростове-на-Дону и Краснодаре, передает "Интерфакс".

Авиарейсы пока будут выполняться дважды в неделю - по четвергам и воскресеньям. Из аэропорта Минеральных Вод самолет вылетает в 00:15 и садится в Ульяновске в 04:05. В обратном направлении он вылетает в 05:05 и садится в аэропорту Минвод в 07:05, время указано местное для каждого аэропорта.

Направление для туристов совершенно новое – ранее прямые рейсы из Минеральных Вод в Ульяновск не выполняла ни одна авиакомпания.

Напомним, ранее мы писали о том, что с началом лета российская авиакомпания "Азимут" вернет в свое расписание полетов прямой рейс Нальчик – Сочи, отмененный по непонятным причинам. Пока авиарейс будет выполняться всего раз в неделю – вылетать из Нальчика Superjet 100 будет по вторникам в 23:35, а прилетать в Сочи в 00:50, говорится в сообщении.