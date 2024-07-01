Вестник Кавказа

Азербайджанский заповедник "Янардаг" меняет время работы

Азербайджанский заповедник "Янардаг" меняет время работы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Огненный заповедник "Янардаг" в селе Мамедли на Апшеронском полуострове будет работать дольше – по многочисленным просьбам туристов, время его работы продлили с 10 до 22 часов, сообщили в Государственном агентстве по туризму страны.

Государственный историко-культурный и природный заповедник "Янардаг" ("Горящая гора"), расположенный в апшеронском селе Мамедли в Азербайджане, будет работать дольше – такую информацию распространил Центр управления заповедниками при Государственном агентстве по туризму Азербайджана.

Уже завтра, 10 июля, и до конца летнего сезона уникальный памятник будет открыт для посетителей до 22 часов (21:00 мск), сообщает Trend.

Напомним, "Янардаг" - одна из самых удивительных природных достопримечательностей Апшеронского полуострова. Это природный вечный огонь, горящий с древнейших времен на склоне холма в Азербайджане – его не могут потушить ни дождь, ни песок. Уникальный объект неизменно собирает толпы туристов.

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