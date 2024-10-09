Азербайджанский Шахдаг примет ЧЕ и Кубок мира по ски-альпинизму

В будущем 2026 году Азербайджан примет чемпионат Европы и Кубок мира по лыжному альпинизму – соревнования пройдут с 4 по 8 марта в горнолыжном туристическом центре "Шахдаг".

В будущем 2026 году азербайджанский горнолыжный туристический центр "Шахдаг" станет центром притяжения лыжных альпинистов всей Европы – курорт примет чемпионат Европы и Кубок мира по лыжному альпинизму (ски-альпинизму).

Международная федерация ски-альпинизма одобрила обращение Федерации зимних видов спорта Азербайджана в Международную федерацию ски-альпинизма (ISMF) для проведения этих турниров в Азербайджане, передает Trend.

Согласно официальному календарю соревнований ISMF, чемпионат Европы в горах Шахдага пройдет 4-8 марта, а Кубок мира - 6-8 марта 2026 года.