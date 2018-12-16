Азербайджанский кинокартина выиграла буддийский кинофестиваль

Сегодня в Кызыле (Республика Тыва) завершился III Буддийский международный кинофестиваль. Его победителем признан фильм азербайджанского производства "Жаворонки на репейном поле" (режиссер – Ксения Лагутина).
Азербайджанская кинолента повествует о трудностях жизненно важного выбора, которые приходится преодолевать сразу нескольким персонажам.
Жюри из российской буддийской ассамблеи также наградило кинокартину "Беги к реке" (Индия). Режиссерская номинация досталась местному, тывинскому мастеру Орлану Оюну, представившему в этом году ленту "Сарбашкыннар". Наконец спецприз фестиваля присужден фильму "Земля" (Кыргызстан).
В этом году на фестивале, задачей которого является продвижение буддийских культурных ценностей в кинематографе, были представлены кинокартины из девяти государств.