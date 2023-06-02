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Азербайджанский футбольный клуб может сменить место базирования 

Азербайджанский футбольный клуб может сменить место базирования 
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В новом сезоне ФК "Туран-Товуз" может начать базироваться в Баку. Такое решение может быть принято в связи с тем, что клуб начал испытывать проблемы с привлечением иностранных игроков. 

Азербайджанский футбольный клуб "Туран-Товуз" в новом сезоне может начать проводить домашние матчи в Баку. Об этом пишут местные СМИ. 

Руководство клуба рассматривает такой вариант из-за иностранных игроков, которых становится все сложнее удерживать в клубе из-за того, что команда базируется в Товузе. 

По той же причине у клуба возникают сложности с приглашением новых легионеров. Окончательное решение по этому вопросу будет принято в ближайшее время, передает Azerisport.com. 

Итоги сезона 2022/23 

"Туран-Товуз" занял 6-е место в чемпионате Азербайджана, набрав 39 очков. Чемпионом страны стал "Карабах".

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