Азербайджанский футбольный клуб может сменить место базирования 

Опубликовано: 11:39, 2 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В новом сезоне ФК "Туран-Товуз" может начать базироваться в Баку. Такое решение может быть принято в связи с тем, что клуб начал испытывать проблемы с привлечением иностранных игроков.

Азербайджанский футбольный клуб "Туран-Товуз" в новом сезоне может начать проводить домашние матчи в Баку. Об этом пишут местные СМИ.

Руководство клуба рассматривает такой вариант из-за иностранных игроков, которых становится все сложнее удерживать в клубе из-за того, что команда базируется в Товузе.

По той же причине у клуба возникают сложности с приглашением новых легионеров. Окончательное решение по этому вопросу будет принято в ближайшее время, передает Azerisport.com.

Итоги сезона 2022/23

"Туран-Товуз" занял 6-е место в чемпионате Азербайджана, набрав 39 очков. Чемпионом страны стал "Карабах".