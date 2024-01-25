Азербайджанский язык стали изучать в университетах Узбекистана

Студенты в Узбекистане изучают азербайджанский язык. Запуск преподавания стал возможен благодаря участию Азербайджанского культурного центра имени Гейдара Алиева в Узбекистане.

Азербайджанский язык преподается в нескольких ведущих университетах Узбекистана, это стало возможным благодаря многолетней работе Азербайджанского культурного центра имени Гейдара Алиева в республике.

Так, азербайджанский алфавит, фонетика, лексика и грамматика языка, методика его изучения преподаются специалистом из Азербайджана, педагогом по азербайджанскому языку Мятанет Худиевой в Ташкентском государственном университете востоковедения и в Ташкентском государственном педагогическом университете имени Низами для студентов филологического факультета.

Мятанет Худиева была направлена в Ташкент, где с января 2024 года занимается преподаванием азербайджанского языка в данных университетах.

Планируется также преподавать в вузах Узбекистана азербайджанскую историю и литературу.