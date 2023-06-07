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Азербайджанских волейболисток будет тренировать турецкий специалист 

Азербайджанских волейболисток будет тренировать турецкий специалист 
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Главным тренером юниорский и молодежной сборных Азербайджана по волейболу среди женщин стал турецкий специалист. Он будет представлен на посту наставника в четверг. 

Женскую юниорскую и молодежную сборные Азербайджана по волейболу возглавил турок Шахин Чатма. Об этом пишут местные СМИ. 

Наставник будет представлен в качестве главного тренера в четверг. Пресс-конференция с его участием пройдет в Центре волейбола в Баку. На ней также будут присутствовать представители национальной волейбольной федерации. 

Ранее 63-летний специалист тренировал женские сборные Турции разных возрастов, а также работал в ряде местных команд.

Новым наставником сборной Азербайджана по волейболу стал специалист из Турции

Новым наставником сборной Азербайджана по волейболу стал специалист из Турции

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