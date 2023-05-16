Новым наставником сборной Азербайджана по волейболу стал специалист из Турции

Опубликовано: 23:43, 16 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Женскую волейбольную сборную Азербайджана возглавил турецкий специалист. С Атаманом Гюнейлигилем заключено краткосрочное соглашение, которое в будущем может быть продлено.

Сегодня утром в Баку состоялась презентация нового главного тренера женской сборной Азербайджана по волейболу Атамана Гюнейлигиль.

С турецким тренером подписано краткосрочное соглашение, которое могут продлить по окончании чемпионата Европы.

Президент национальной федерации отметил, что в Азербайджане заинтересованы в том, чтобы контракт был долгосрочным, однако Гюнейлигиль также сейчас работает в "Галатасарае".

"Мы к этому вопросу еще вернемся",

- добавил Шахин Багиров.