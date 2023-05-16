РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Новым наставником сборной Азербайджана по волейболу стал специалист из Турции

Новым наставником сборной Азербайджана по волейболу стал специалист из Турции
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Женскую волейбольную сборную Азербайджана возглавил турецкий специалист. С Атаманом Гюнейлигилем заключено краткосрочное соглашение, которое в будущем может быть продлено.

Сегодня утром в Баку состоялась презентация нового главного тренера женской сборной Азербайджана по волейболу Атамана Гюнейлигиль.

С турецким тренером подписано краткосрочное соглашение, которое могут продлить по окончании чемпионата Европы.

Президент национальной федерации отметил, что в Азербайджане заинтересованы в том, чтобы контракт был долгосрочным, однако Гюнейлигиль также сейчас работает в "Галатасарае".

"Мы к этому вопросу еще вернемся",

- добавил Шахин Багиров.

Азербайджанские волейболистки завоевали &quot;бронзу&quot; Исламиады

Азербайджанские волейболистки завоевали "бронзу" Исламиады

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
890 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version