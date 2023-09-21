Азербайджанские военные вошли на месторождение "Гызылбулаг"

Опубликовано: 23:30, 21 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

ВС Азербайджана контролируют месторождение "Гызылбулаг". Видеозапись с азербайджанскими военными на его территории опубликована в соцсетях.

Месторождение меди и золота "Гызылбулаг", где ранее действовал фейковый режим, разграбляя природные богатства Азербайджана, перешло под контроль ВС АР, следует из видео, разошедшегося сегодня вечером в социальных сетях.

В ролике запечатлены солдаты азербайджанской армии, которые ходят по территории месторождения.

Месторождения "Гызылбулаг" и "Демирли"

Напомним, сепаратисты незаконно эксплуатировали месторождения, принадлежащие Азербайджану, в первую очередь"Гызылбулаг", где добывают медь и золото, и месторождение меди и молибдена "Демирли".

Помимо разграбления природных ресурсов, сепаратисты наносили серьезный экологический ущерб.