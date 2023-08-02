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Азербайджанские военные перехватили армянский дрон-разведчик

Азербайджанские военные перехватили армянский дрон-разведчик
© Фото: Azertag
Армянские военные не оставляют попыток нащупать слабые места в позициях азербайджанской армии на границе двух стран – накануне вечером на территории Азербайджана был перехвачен и посажен разведывательный БПЛА ВС Армении.

Накануне в Лачинском районе Азербайджана был перехвачен беспилотный летательный аппарат (БПЛА), принадлежащий Вооруженным силам Армении – он пытался провести разведывательный полет над позициями армии Азербайджана.

"Примерно в 20:45 квадрокоптер DJI Mavic 3 Вооруженных сил Армении, взлетевший со стороны населенного пункта Дыг Горисского района, предпринял попытку выполнить полет над позициями азербайджанской армии в Лачинском направлении"

- Минобороны Азербайджана

Квадрокоптер был перехвачен спецсредствами азербайджанской армии и совершил вынужденную посадку, его изучают специалисты, добавили в азербайджанском военном ведомстве.

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