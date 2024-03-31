Азербайджанские тамблингисты стали чемпионами Европы

Сборная Азербайджана по тамблингу (спортивной акробатике, упражнениям на батуте и акробатической дорожке), в придачу к своему титулу чемпионов мира завоевала в Португалии и титул чемпиона Европы.

В португальском городе Гимарайнш проходит чемпионат континента по тамблингу – спортивной акробатике, в которм спортсмены соревнуются в прыжках на батуте и упражнениях на акробатической дорожке) азербайджанская сборная одержала убедительную победу в командном турнире. Михаил Малкин, Тофиг Алиев, Адыль Гаджизаде и Билал Гурбанов завоевали "золото", обойдя спортсменов из Великобритании, Дании и других стран.

Азербайджанская команда – обладатель титула чемпионов мира, который она завоевала в британском Бирмингеме в прошлом году, теперь у нее и европейский титул, передает Trend.

Соревнования продолжаются – в индивидуальном финале еще выступят Михаил Малкин и Тофиг Алиев.

Напомним, трамплинг и тамблинг входят в состав акробатики, самостоятельной дисциплиной они стали с 2000 года. Сейчас ими в Азербайджане активно занимаются около 150 человек, многие из которых являются воспитанниками школы гимнастики. Также, помимо Баку, трамплинг и тамплинг развивается в нескольких спортивных центрах страны, в том числе в городе Шабран в предгорьях Большого Кавказа.