Азербайджанские грации стали чемпионками на турнире во Франции

Команда Азербайджана по художественной гимнастике была признана сегодня лучшей на французском международном гран-при в групповых упражнениях с 5 мячами.

Чемпионом XXXV международного гран-при по художественной гимнастике во французском Тье сегодня стала команда азербайджанских граций – они показали лучший результат в групповых упражнениях с 5 обручами.

На гран-при в Тье команда Азербайджана состоит из Дарьи Сорокиной, елизавету Лузан, Зейнаб Гумметовой, Ляман Алимурадовой, Камиллы Алиевой и Гюллю Агаларзаде.

Азербайджанские грации также претендуют на чемпионское звание в упражнениях с 3 лентами и 2 мячами, которые пройдут позже.

Двухдневный гран-при в Тье организован в последние два дня марта.