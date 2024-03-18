Вестник Кавказа

Азербайджанские грации стали чемпионками на турнире во Франции

Азербайджанские грации стали чемпионками на турнире во Франции
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Команда Азербайджана по художественной гимнастике была признана сегодня лучшей на французском международном гран-при в групповых упражнениях с 5 мячами.

Чемпионом XXXV международного гран-при по художественной гимнастике во французском Тье сегодня стала команда азербайджанских граций – они показали лучший результат в групповых упражнениях с 5 обручами.

На гран-при в Тье команда Азербайджана состоит из Дарьи Сорокиной, елизавету Лузан, Зейнаб Гумметовой, Ляман Алимурадовой, Камиллы Алиевой и Гюллю Агаларзаде.

Азербайджанские грации также претендуют на чемпионское звание в упражнениях с 3 лентами и 2 мячами, которые пройдут позже.

Двухдневный гран-при в Тье организован в последние два дня марта.

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