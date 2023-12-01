Азербайджанские спортсмены стали первыми в силовых видах спорта

Спортсмены из Азербайджана завоевали золото на чемпионате мира по силовым видам спорта.
Команда из Азербайджанской Республики победила в мировом чемпионате по силовым видам спорта, который состоялся в российской столице.
Азербайджанские спортсмены стали лучшими среди 400 спортсменов из восьми стран мира.
Два золота и бронзу получил Турал Оруджев в категории 100 кг сразу в трех разных направлениях. Джамал Ахмедзаде был награжден поясом золотом в категории 110 кг. Третий азербайджанский спортсмен Садиг Мусаев был удостоен первого и третьего места в двух видах соревнований в категории 82 кг.
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