Азербайджанские спортсменки завоевали две медали на соревнованиях в Турции

Спортсменки из Азербайджана получили золотую и бронзовую медали на чемпионате по тхэквондо в Турции, который проходит сейчас в Анталье.

Азербайджанские тхэквондистки стали призерами на чемпионате в Турции.

В первый же день спортивных соревнований спортсменки заняли два призовых места.

В составе юношеской команды золотую медаль получила Марьям Джафарова в категории 152 см.

Бронзовая медаль досталась Гюлай Алиевой в категории 160 см.

Сегодня также должны состоятся соревнования среди юношей.

Церемония открытия чемпионата Турции по тхэквондо состоялась сегодня в Анталье.