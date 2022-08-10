Азербайджанские спортсменки завоевали две медали на соревнованиях в Турции

Спортсменки из Азербайджана получили золотую и бронзовую медали на чемпионате по тхэквондо в Турции, который проходит сейчас в Анталье.
Азербайджанские тхэквондистки стали призерами на чемпионате в Турции.
В первый же день спортивных соревнований спортсменки заняли два призовых места.
В составе юношеской команды золотую медаль получила Марьям Джафарова в категории 152 см.
Бронзовая медаль досталась Гюлай Алиевой в категории 160 см.
Сегодня также должны состоятся соревнования среди юношей.
Церемония открытия чемпионата Турции по тхэквондо состоялась сегодня в Анталье.