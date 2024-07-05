Азербайджанские гимнасты везут домой восемь медалей из Португалии

Азербайджанские спортсмены завоевали на международном турнире по батутной гимнастике, проходившем в Португалии, восемь медалей – шесть из них высшей пробы.

Азербайджанские спортсмены везут с международного турнира Scalabis Cup по батутной гимнастике, прыжках на двойном мини-батуте и тамблингу, который проходил в португальском городе Сантарен, восемь медалей, сообщили в Федерации гимнастики Азербайджана.

Шесть из полученных спортсменами медалей - золотые, 1 - серебряная и 1 – бронзовая, передает АЗЕРТАДЖ.

Адиль Гаджизаде и Алексей Караташов завоевали золото в соревнованиях по тамблингу. Тофиг Алиев получил серебряную награду. Еще три "золота" – это награды Тофига Алиева, Адиля Гаджизаде и Билала Гурбанова в командном зачете.

Удачными были выступления азербайджанских спортсменов и в соревнованиях по батутной гимнастике и двойному мини-батуту: Гусейн Аббасов показал лучший результат сразу в двух дисциплинах, Аммар Бахшалиев завоевал одно "золото", а Ниджат Мирзоев – бронзу.

Спортсмены уже летят на родину, в Баку - турнир Scalabis Cup завершился накануне.