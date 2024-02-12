Вестник Кавказа
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Азербайджанские дзюдоисты завоевали два золота «Большого шлема»

Азербайджанские дзюдоисты завоевали два золота «Большого шлема»
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Баку продолжается турнир "Большого шлема", собравший спортсменов из 62 стран. Во второй день турнира азербайджанские дзюдоисты положили в копилку команды два золота.

Дзюдоисты из Страны огней выиграли две награды высшей пробы в ходе проходящего в Баку «Большого шлема».

Дзюдоист Хидаят Гейдаров (73 кг), был сильнее представителя Таджикистана. Зелим Цкаев превзошел также однокомандника Омара Раджабли.

Напомним, что первенство продлится до воскресенья. В этом году турнир собрал 404 участников из 62 стран. Страну огней на турнире представляют 32 дзюдоиста.

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