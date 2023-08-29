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Азербайджанец отправится на чемпионат Европы по волейболу в качестве рефери

Азербайджанец отправится на чемпионат Европы по волейболу в качестве рефери
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Вчера стартовал чемпионат Европы по волейболу среди мужчин. В списке арбитров, которые будут работать на матчах турнира, значится судья из Азербайджана.

Азербайджанский арбитр международного класса Эльдар Зульфугаров будет обслуживать матчи европейского первенства по волейболу среди мужчин.

Как сообщает Федерация волейбола Азербайджана, Зульфугарова поставили на игры группы В, в которой оказались сборные Болгарии, Хорватии, Испании, Украины и Словении.

Стоит добавить, что чемпионат Европы по волейболу стартовал 28 августа. Игры пройдут в Италии, Болгарии, Северной Македонии и Израиле.

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