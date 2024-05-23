Вестник Кавказа

Азербайджан выразил соболезнования Турции в связи с автокатастрофой

Здание МИД в Баку
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
МИД Азербайджана выразил соболезнования Турции в связи с автокатастрофой. Автоавария в провинции Мерсин лишила жизни 11 человек, еще почти 40 получили травмы.

МИД Азербайджана на своей странице в социальной сети Х выразил соболезнования Турции в связи с автокатастрофой в провинции Мерсин.

"Мы глубоко опечалены известием об аварии на шоссе города Мерсин, в результате которой погибли и получили ранения множество людей. Выражаем соболезнования в связи с гибелью людей, желаем скорейшего выздоровления раненым"

- МИД АР

Напомним, в результате автоаварии с участием автобуса в Мерсине погибли 11 человек. Еще 39 получили ранения. Причиной трагедии стало несоблюдение правил обгона на скользкой дороге.

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