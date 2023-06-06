Опубликовано: 23:25, 6 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Уже меньше чем через две недели, 17-18 июня, в Шемахинском районе Азербайджана впервые в истории пройдет Фестиваль воздушных шаров. Многие из его мероприятий организаторы до сих пор держат в секрете.

В середине июня Азербайджан впервые примет Фестиваль воздушных шаров (Balloon Festival), который пройдет в живописном горном Шемахинском районе страны.

Такие фестивали, вызывающие большой интерес не только у местных жителей, но и у туристов, приняли уже многие страны мира, однако первенство в его проведении принадлежит американскому Альбукерку, впервые проведшем его в далеком 1972 году, рассказала представитель оргкомитета Фестиваля Ламиа Керимли.

"Проведение Фестиваля воздушных шаров в нашей стране имеет множество положительных сторон. Среди них - развитие туристического потенциала Азербайджана, в том числе Шемахинского района, где и будет проходить фестиваль"

- Ламиа Керимли

Подготовка к проекту велась два года, были проведены тестовые полеты. В ходе Фестиваля полеты на воздушных шарах пройдут над селами Мейсари и Хыныслы, а управлять аэростатами будут пилоты, имеющие международные сертификаты. Сами шары для Фестиваля подготовлены передовыми британскими и турецкими компаниями, специализирующимися в этой сфере, поскольку безопасности полетов уделяется большое внимание: после каждого полета воздушные шары будут проходить техническую проверку, - рассказал представитель компании "EZONE" Салман Расулов, сообщает Trend.

О подробностях самого фестиваля известно немного – в его первый день, 17 июня, пройдут демонстрационные полеты, в зависимости от погодных условий они запланированы с 17:00 до 20:00. Всего в небо над Шемахой уйдут около 10 воздушных шаров. А вот на второй день праздника, 18 июня, пройдут полеты на воздушных шарах с участием гостей.

"Полет охватит исторические и современные живописные места Шемахи"

- Керимли

Организаторы фестиваля не стали делиться информацией о коммерческих полетах и ценах, отметив, что вопрос находится на стадии исследования. Что касается развития проекта, то он будет продолжен, если его поддержат другие компании.

В то же время они отметили, что Фестиваль воздушных шаров в Шемахе - это проект, имеющий важное значение с точки зрения продвижения туристических возможностей региона, а также новая возможность для туристов и уникальная - для местных жителей увидеть знакомые места с высоты и насладиться потрясающими пейзажами.



Напомним, фестивали воздушных шаров ежегодно проходят в разных городах мира - в австралийской Канберре, британском Бристоле, швейцарском Шато-д'О, испанской Игуале, канадском Квебеке, российских Великих Луках, турецкой Каппадокии и других, и туристы охотно участвуют в них.