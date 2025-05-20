Азербайджан восстановил 15 населенных пунктов в Карабахе и Зангезуре

Ильхам Алиев на встрече с первыми жителями села Бейлик сообщил, что в Лачинском районе восстановлены четыре населенных пункта. Всего на освобожденных от оккупации азербайджанских землях восстановлены 15 городов и сел.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня открыл восстановленное село Бейлик Лачинского района и на встрече с первыми жителями рассказал, как идет восстановление освобожденных территорий.

Прежде всего азербайджанский лидер напомнил, что возрождение Карабаха и Восточного Зангезура стартовало сразу же после освобождения территорий.

"После того, как был положен конец тридцатилетней армянской оккупации во всех районах немедленно был дан старт строительно-восстановительным работам, села, подвергшиеся армянскому вандализму, были отстроены заново"

– Ильхам Алиев

Он отметил, что село Бейлик армянские оккупанты сровняли с землей, теперь населенный пункт восстановлен. Построены дома и дороги, проведено электричество, газ, водопровод. У людей снова есть возможность жить на своей земле в окружении красивой природы.

"В настоящее время в Лачинском районе уже восстановлено четыре населенных пункта. Но в целом число наших восстановленных городов и сел достигло пятнадцати"

– Ильхам Алиев

Президент Азербайджана добавил, что проделанные работы были завершены в короткий срок, широкомасштабное восстановление Карабаха и Восточного Зангезура продолжается.