Азербайджан вошел в ТОП-10 по поставкам игристого вина в РФ

Азербайджан стал одним из основных поставщиков игристого вина в Россию. Страна вошла в десятку стран. В 2023 году поставил в Россию вина на $900 тыс.

В прошлом году Азербайджан попал в десятку поставщиков игристого вина в Россию, заняв 9-е место.

Как сообщает Trend со ссылкой на статистическую информацию, Азербайджан поставил в Россию вина на $900 тыс. Лидером по экспорту стала Латвия - $167 млн.

Тройку лучших замкнули Италия ($90 млн) и Литва ($62 млн).

Отмечается, что в основном Россия импортировала алкогольные напитки из Грузии и Армении.

Стоит добавить, что в этом году Азербайджан прогнозирует производство 1 млн декалитров вина. Россия - в числе главных рынков реализации алкопродукции Азербайджана.