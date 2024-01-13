Азербайджан нарастит экспорт яиц

Более 100 млн яиц направит Азербайджан на экспорт. В прошлом году этот показатель составил 60 млн штук. В списке стран-получателей – Россия и ОАЭ.

Азербайджанские аграрии планируют в этом году экспортировать порядка 100 млн штук столовых яиц, сообщил председатель Ассоциации производителей и экспортеров мяса птицы и яиц Мурват Гасанли.

По его словам, в минувшем году на экспорт из Азербайджана был отправлено 60 млн штук яиц.

«В стране производится 4-4,5 млн яиц в день, всего около 2 млрд в год. Часть этой продукции уходит на экспорт. Сейчас Азербайджан поставляет яйца в Россию и Объединенные Арабские Эмираты, существуют договоренности о поставках в европейские страны»

– Мурват Гасанли

Далее он отметил, что сейчас на птицеводческих предприятиях страны работает около 40 тысяч человек.