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Азербайджан вошел в Исполнительный совет ВТО

Здание МИД в Баку
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В ходе заседания Еврокомиссии Всемирной туристской организации Азербайджан стал членом Исполнительного совета ВТО. Вместе с ним Совет вошли Италия, Чехия, Литва и Болгария.

В Софии 31 мая стартовало 68-е заседание Еврокомиссии Всемирной туристской организации, в ходе которого прошли выборы в Исполнительный совет, сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

В гонке за место в Совете участвовали 11 стран. По результатам голосования в Совет ВТО на 2023-2025 годы вошли Азербайджан, Болгария, Италия, Литва и Чехия.

В МИД Азербайджана выразили благодарность государствам, которые проголосовали за то, чтобы Азербайджан стал членом Исполнительного совета ВТО.

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