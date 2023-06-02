Азербайджан вошел в Исполнительный совет ВТО

Опубликовано: 9:54, 2 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В ходе заседания Еврокомиссии Всемирной туристской организации Азербайджан стал членом Исполнительного совета ВТО. Вместе с ним Совет вошли Италия, Чехия, Литва и Болгария.

В Софии 31 мая стартовало 68-е заседание Еврокомиссии Всемирной туристской организации, в ходе которого прошли выборы в Исполнительный совет, сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

В гонке за место в Совете участвовали 11 стран. По результатам голосования в Совет ВТО на 2023-2025 годы вошли Азербайджан, Болгария, Италия, Литва и Чехия.

В МИД Азербайджана выразили благодарность государствам, которые проголосовали за то, чтобы Азербайджан стал членом Исполнительного совета ВТО.