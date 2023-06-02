Азербайджан вошел в Исполнительный совет ВТО

В ходе заседания Еврокомиссии Всемирной туристской организации Азербайджан стал членом Исполнительного совета ВТО. Вместе с ним Совет вошли Италия, Чехия, Литва и Болгария.
В Софии 31 мая стартовало 68-е заседание Еврокомиссии Всемирной туристской организации, в ходе которого прошли выборы в Исполнительный совет, сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.
В гонке за место в Совете участвовали 11 стран. По результатам голосования в Совет ВТО на 2023-2025 годы вошли Азербайджан, Болгария, Италия, Литва и Чехия.
В МИД Азербайджана выразили благодарность государствам, которые проголосовали за то, чтобы Азербайджан стал членом Исполнительного совета ВТО.