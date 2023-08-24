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Азербайджан углубляет сотрудничество с МАГАТЭ

Азербайджан углубляет сотрудничество с МАГАТЭ
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Представители Азербайджана и МАГАТЭ провели двустороннюю встречу, в ходе которой стороны обсудили сотрудничество в рамках Движения неприсоединения.

Замглавы азербайджанского МИД Фариз Рзаев встретился с гендиректором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси.

В ходе переговоров стороны обсудили сотрудничества Азербайджана и организации в рамках Движения неприсоединения.

Гросси после встречи в соцсети Х подчеркнул, что Азербайджан увеличил производство хлопка благодаря взаимодействию с МАГАТЭ. Он выразил уверенность, что Баку и МАГАТЭ продолжат сотрудничать для достижения целей Движения.

В заключение он поблагодарил Азербайджан за поддержку.

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