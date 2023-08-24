Азербайджан углубляет сотрудничество с МАГАТЭ

Опубликовано: 18:13, 24 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Представители Азербайджана и МАГАТЭ провели двустороннюю встречу, в ходе которой стороны обсудили сотрудничество в рамках Движения неприсоединения.

Замглавы азербайджанского МИД Фариз Рзаев встретился с гендиректором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси.

В ходе переговоров стороны обсудили сотрудничества Азербайджана и организации в рамках Движения неприсоединения.

Гросси после встречи в соцсети Х подчеркнул, что Азербайджан увеличил производство хлопка благодаря взаимодействию с МАГАТЭ. Он выразил уверенность, что Баку и МАГАТЭ продолжат сотрудничать для достижения целей Движения.

В заключение он поблагодарил Азербайджан за поддержку.