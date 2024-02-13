Азербайджан стал одним из лидеров поставок газа в Европу в прошлом году

Объем поставок газа из Азербайджана в Болгарию вывел республику на первое место по экспорту топлива в европейскую страну. В Италии и Греции Азербайджан занял второе место по поставкам трубопроводного газа.

Азербайджан занял лидирующие позиции среди поставщиков трубопроводного газа в Европу. Республика заняла первое место по объему поставок топлива в Болгарию и второе место по поставкам в Италию и Грецию. Такие сведения были предоставлены статистическим управлением ЕС.

По информации управления в прошлом году Болгария, Италия и Греция импортировали значительное количество азербайджанского газа – более 492 тым тераджоулей на сумму свыше 6 млрд евро.

В Болгарию Азербайджан поставил 37,7 тыс тераджоулей, в Грецию – 83,1 ТДж, в Италию – 372 тыс ТДж.

В прошлом году АР заняла пятое место среди поставщиков топлива в европейские страны.