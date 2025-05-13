Азербайджан продолжит развивать культурные связи с Грузией

Министр культуры Азербайджана Адиль Керимли принял в своем офисе в Баку грузинского коллегу Тинатин Рухадзе, обсудив с ней перспективы сотрудничества в сфере культуры между двумя странами.

Министр культуры Азербайджана Адиль Керимли сегодня в Баку провел встречу с министром культуры Грузии Тинатин Рухадзе, в ходе которой отметил высокий уровень культурных отношений между двумя странами, сообщили в пресс-службе ведомства.

Министр подчеркнул: регулярные взаимные визиты глав государств и правительств, а также важные совместные проекты, совместно реализуемые двумя странами, еще больше сближают их народы. Это в полной мере относится и к культурным связям между ними, и для открытия новых страниц культурного сотрудничества есть масса благоприятных условий, передает Trend.

В частности, азербайджанская сторона заинтересована в более интенсивном сотрудничестве с Грузией в сфере творческих индустрий, музеев, библиотек, кинопроизводства и других сферах.

Грузинский министр также отметила совместное участие азербайджанских и грузинских работников культуры в международных культурных проектах, в том числе - взаимные гастроли творческих коллективов.

В ходе беседы министры обменялись мнениями перспективами развития отношений в этой сфере и обсудили ряд других вопросов, говорится в сообщении.