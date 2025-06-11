Вестник Кавказа

Азербайджан принял экстренно покинувших Иран граждан Кыргызстана

Азербайджан принял экстренно покинувших Иран граждан Кыргызстана
© Фото: Trend
Сотрудники посольства Кыргызстана в Иране, покинувшие Исламскую Республику из-за военного конфликта, нашли убежище в Азербайджане.

Баку помогает в эвакуации гражданам иностранных государств, которые были вынуждены покинуть Иран из-за военного конфликта. Так, через пункт "Астара" на территорию республики прибыли граждане Кыргызстана. 

Как сообщают СМИ, всего на территорию Азербайджана прибыли 28 кыргызстанцев из Ирана. В основном это сотрудники дипломатического представительства, а также члены их семей. 

Азербайджан продолжает оказывать помощь в эвакуации иностранцев из Ирана. Ранее в Азербайджан из Ирана прибыли россияне – артисты Большого симфонического оркестра имени П.Чайковского, а также народный артист России Федор Бондарчук.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
1130 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.