Азербайджан принял экстренно покинувших Иран граждан Кыргызстана

Сотрудники посольства Кыргызстана в Иране, покинувшие Исламскую Республику из-за военного конфликта, нашли убежище в Азербайджане.

Баку помогает в эвакуации гражданам иностранных государств, которые были вынуждены покинуть Иран из-за военного конфликта. Так, через пункт "Астара" на территорию республики прибыли граждане Кыргызстана.

Как сообщают СМИ, всего на территорию Азербайджана прибыли 28 кыргызстанцев из Ирана. В основном это сотрудники дипломатического представительства, а также члены их семей.

Азербайджан продолжает оказывать помощь в эвакуации иностранцев из Ирана. Ранее в Азербайджан из Ирана прибыли россияне – артисты Большого симфонического оркестра имени П.Чайковского, а также народный артист России Федор Бондарчук.