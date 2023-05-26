Азербайджан предотвратил попытку армянских диверсантов нарушить госграницу

Опубликовано: 20:01, 26 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Диверсионная группа, состоящая из армянских военных, попыталась нарушить госграницу с Азербайджаном. Однако эта попытка была предотвращена азербайджанскими военными. Двое диверсантов задержаны.

Азербайджанские военнослужащие предотвратили совершенную диверсионной группой ВС Армении попытку нарушить азербайджанскую госграницу на Зангиланском участке.

Такое заявление распространила Госпогранслужба Азербайджана.

"В результате бдительности военнослужащих, дежуривших на погранпереходе, было своевременно обнаружено передвижение диверсионной группы и приняты необходимые меры, в результате чего 2 военнослужащих ВС Армении были задержаны"

– ГПС Азербайджана

В сообщении уточняется, что прочие диверсанты смогли сбежать. В этом им помог сложный рельеф.

Азербайджанские военные держат под контролем оперативную обстановку, добавили в ГПС.