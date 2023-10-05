Азербайджан предъявил обвинения сепаратистам Саакяну, Гукасяну и Ишханяну

Опубликовано: 17:41, 5 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: скриншот из видео СГБ Азербайджана

Экс-лидеры ликвидированного незаконного сепаратистского режима в Ханкенди обвиняются в спонсировании терроризма и ряде других тяжелых преступлений. Обвинения Саакяну, Гукасяну и Ишханяну уже предъявлены, сообщает СГБ Азербайджана.

Бывшим главарям ныне ликвидированного незаконного режима, созданного Арменией в Карабахском экономическом районе Азербайджана, Бако Саакяну, Аркадию Гукасяну и Давиду Ишханяну предъявлены обвинения, проинформировали в СГБ Азербайджана.

Расследование показало обоснованность подозрений в причастности сепаратистов Саакяна, Гукасяна и Ишханяна к формированию и организации деятельности на территории АР вооруженных формирований, не предусмотренных азербайджанским законодательством. Также они подозреваются в финансировании терроризма путем снабжения НВФ деньгами, оружием, военной техникой, боеприпасами - они делали это, зная, что незаконное приобретение имущество полностью и частично, прямо и косвенно будут использоваться боевиками для совершения террористических актов.

"В настоящее время по уголовному делу продолжаются следственно-оперативные мероприятия"

– СГБ Азербайджана

Трое сепаратистов, игравших в Ханкенди роли "президента" и "временно исполняющих обязанности президента" обвиняются по ряду статей УК Азербайджана, в том числе "финансирование терроризма", "повторное совершение террора организованной группой, с использованием огнестрельного оружия, взрывчатых веществ и устройств", "создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп и участие в их деятельности".