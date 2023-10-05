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СГБ Азербайджана показала арест Саакяна, Гукасяна и Ишханяна

СГБ Азербайджана показала арест Саакяна, Гукасяна и Ишханяна
© Фото: скриншот из видео СГБ Азербайджана
Получила официальное подтверждение распространенная сегодня и ранее информация о задержании и заключении под стражу экс-главарей уже ликвидированного фейкового режима. На видео запечатлены Аркадий Гукасян, Бако Саакян и Давид Ишханян.

Бывшие главари фейкового режима, созданного Ереваном в Карабахском экономическом районе Азербайджана, однако на данный момент уже ликвидированного, действительно были задержаны. Видеозапись соответствующего содержания опубликовала Служба госбезопасности АР.

В ролике можно увидеть кадры с Бако Саакяном и Аркадием Гукасяном, а также Давидом Ишханяном до и после задержания.

скриншот из видео СГБ Азербайджана
скриншот из видео СГБ Азербайджана

Сегодня азербайджанские СМИ сообщили о заключении всех трех высокопоставленных сепаратистов под стражу.

Ранее были распространены аналогичные записи с Араиком Арутюняном и Рубеном Варданяном.

Официально: арестован главарь карабахского сепаратизма

Официально: арестован главарь карабахского сепаратизма

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