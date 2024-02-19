Вестник Кавказа

Азербайджан поставил 3 млн яиц за неделю в Россию

Азербайджан поставил 3 млн яиц за неделю в Россию
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Российские прилавки пополнились в течение недели 3 млн яиц из Азербайджана. Турция ввезла в Россию свыше 630 тыс яиц.

Азербайджан и Турция продолжают снабжать Россию куриными яйцами.

В течение недели из Азербайджанской Республики было привезено почти 3 млн штук. Такие данные озвучили в Россельхознадзоре.

В свою очередь Турция привезла более 630 тыс яиц.

"В период с 26 февраля по 3 марта через пункт пропуска "Яраг-Казмаляр" поступили очередные партии пищевых яиц из Азербайджана в количестве 2,7 млн штук и Турции в количестве 633,6 тыс. штук для дальнейшей реализации на территории России"

– Россельхознадзор

Всего из Азербайджан и Турции поставили более 28 млн яиц.

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