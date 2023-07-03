Азербайджан посетит министр иностранных дел Малайзии

Опубликовано: 8:23, 3 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Глава МИД Малайзии посетит Азербайджан. Здесь он станет участником заседания Координационного бюро Движения неприсоединения на уровне министров иностранных дел

Министр иностранных дел Малайзии Замбри Абдул Кадир посетит Азербайджан, где примет участие в заседании Координационного бюро Движения неприсоединения на уровне министров иностранных дел.

По словам главы внешнеполитического ведомства Малайзии, мероприятие даст министрам иностранных дел Движения неприсоединения возможность обсудить вопросы, связанные с деятельностью организации.

Также Кадир выступит с заявлением, посвященным теме «Движение неприсоединения: единство и непоколебимость в противостоянии новым вызовам».

«Кроме того, я также проведу несколько двусторонних встреч со своими коллегами для обсуждения мер по укреплению двусторонних отношений и обмена мнениями по международным вопросам»

– Замбри Абдул Кадир

Министерская встреча Координационного бюро Движения неприсоединения будет проходить в Баку с 5 по 6 июля.