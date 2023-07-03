Азербайджан посетит министр иностранных дел Малайзии

Министр иностранных дел Малайзии Замбри Абдул Кадир посетит Азербайджан, где примет участие в заседании Координационного бюро Движения неприсоединения на уровне министров иностранных дел.
По словам главы внешнеполитического ведомства Малайзии, мероприятие даст министрам иностранных дел Движения неприсоединения возможность обсудить вопросы, связанные с деятельностью организации.
Также Кадир выступит с заявлением, посвященным теме «Движение неприсоединения: единство и непоколебимость в противостоянии новым вызовам».
«Кроме того, я также проведу несколько двусторонних встреч со своими коллегами для обсуждения мер по укреплению двусторонних отношений и обмена мнениями по международным вопросам»
– Замбри Абдул Кадир
Министерская встреча Координационного бюро Движения неприсоединения будет проходить в Баку с 5 по 6 июля.