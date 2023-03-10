Азербайджан отмечает "Су чершенбеси"

В Азербайджане сегодня стартует череда предпраздничных вторников, предшествующих одному из главных событий календаря – празднику обновления и прихода весны Новруз. Начинается она с предпраздничного вторника, посвященного воде.

Сегодня в Азербайджане отмечается первый предпраздничный вторник – "Су чершенбеси", который знаменует собой подготовку к празднику Новруз.

В этот день выражается священная сущность воды, поскольку, по народным поверьям, в этот день обновляется вода, она приходит в движение. Тает снег в горах, талые воды стекают в низины и устремляются к рекам, а всем известно, что вода – это жизнь, чистота и свежесть, передает Trend.

Что принято делать в этот день

Сегодня с восходом солнца нужно сходить за водой к реке или источнику, умыться ею, а также окропить друг друга. Вода, которой коснулся солнечный луч, по древнему поверью считается обновленной, а желания того, кто в ней искупается, обязательно сбудутся.

Поощряются прыжки через ручей или любую проточную воду – это делается для того, чтобы очиститься от грехов прошлого, поскольку вода - символ чистоты и начала жизни.

Также чистая вода сегодня должна быть на столе – ее нужно попить каждому члену семьи.

Вселед за "Су чершенбеси" последуют еще три предпраздничных вторника – "Од чершенбеси" будет отмечаться 5 марта, "Йел чершенбеси" - 12 марта, а "Торпаг чершенбеси" выпадает на 19 марта.

Праздник Новруз придет на следующий день, 20 марта в 07:06:21 по бакинскому времени (06:06:21 мск), он будет отмечаться 20-21 марта.