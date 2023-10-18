Азербайджан отмечает 32-ю годовщину восстановления независимости

Опубликовано: 9:45, 18 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Народ Азербайджана сегодня отмечает большой государственный праздник - День восстановления независимости страны. Сегодня исполняется 32 года этой знаменательной дате.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 15 октября 2021 года подписал закон "О Дне независимости", согласно которому 28 Мая в стране празднуется День независимости, а 18 октября - День восстановления независимости.

Это была историческая сессия Верховного Совета Азербайджана, которую созвали по велению народа. Именно на ней единогласно был принят Конституционный акт "О государственной независимости Азербайджанской Республики", которому предшествовало утверждение на внеочередной сессии Верховного Совета Азербайджана Декларации о государственной независимости Азербайджанской Республики, которое прошло 30 августа 1991 года.

Знаменательным стало то, что через 71 год после падения Азербайджанской Демократической Республики (АДР) государство вновь, во второй раз за столетие, стало независимым, согласно документу, независимая Азербайджанская Республика объявлена наследницей АДР. Это подтвердил и всенародный референдум, который прошел в стране 29 декабря – по его итогам азербайджанский народ единогласно проголосовал за государственную независимость.

В мае 1992 года Милли Меджлис (парламент) Азербайджана утвердил Государственный гимн страны, а чуть позже – Государственный флаг, Государственный герб с изображением восьмиконечной звезды с языками пламени.

Народ Азербайджана с Днем восстановления независимости поздравила Организация тюркских государств (ОТГ).

"По случаю 32-й годовщины восстановления независимости одного из наших государств-членов – Азербайджана, мы передаем сердечные поздравления правительству и народу братского Азербайджана"

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