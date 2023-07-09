Азербайджан открывает нефтяной экспорт в Таджикистан

Опубликовано: 19:28, 9 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Активное экономическое сотрудничество Азербайджана с Таджикистаном начнется с поставок азербайджанской нефти Azeri Light на таджикский нефтеперерабатывающий завод в СЭЗ "Дангара". Также стороны планируют учредить совместные заводы.

Минэкономразвития Таджикистана объявило сегодня о начале импорта нефти из Азербайджана. Азербайджанская легкая нефть марки Azeri Light будет поставляться на НПЗ в СЭЗ "Дангара" для производства нефтепродуктов.

В ведомстве отметили, что запуск экспорта азербайджанской нефти в Таджикистан является частью исполнения поручений президентов Ильхама Алиева и Эмомали Рахмона по реализации потенциала двустороннего экономического сотрудничества.

Чиновники напомнили, что также для развития связей Азербайджана и Таджикистана в экономике стороны запустят совместные заводы и фабрики, в частности, в различных таджикских СЭЗ.

Стоит добавить, что у Азербайджана и Таджикистана крайне низкий уровень экономического взаимодействия – за первые пять месяцев этого года торговля между двумя странами составила менее $1,35 млн.