Азербайджан обсудил с Великобританией и Чехией укрепление экономических связей

В четверг, 1 июня, глава Минэкономики Азербайджана встретился в Баку с главой Минпрома Чехии и посланником премьер-министра Великобритании по Азербайджану. Об этом азербайджанский министр написал на своих страницах в соцсетях.
Азербайджан и Чехия
На встрече Микаила Джаббарова и Йозефа Сикелы обсуждались перспективы укрепления торгово-экономических связей Баку и Праги.
Джаббаров отметил, что страны обладают большими возможностями для расширения взаимодействия в туризме, а также в промышленной, транспортно-транзитной и других сферах.
Азербайджан и Великобритания
На встрече Микаила Джаббарова и Эммы Николсон стороны затронули вопрос создания рабочей группы между Минэкономики Азербайджана и Торговой палаты Великобритании. Помимо этого, они поговорили об участии британских компаний в проектах, которые реализуются и будут реализовываться на освобожденных азербайджанских территориях.