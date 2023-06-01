Азербайджан обсудил с Великобританией и Чехией укрепление экономических связей

Опубликовано: 19:52, 1 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Глава Минэкономики Азербайджана провел в четверг встречи с главой Минпрома Чехии и торговым посланником британского премьера. Центральными темами переговоров стало укрепление экономических связей Баку с Прагой и Лондоном.

В четверг, 1 июня, глава Минэкономики Азербайджана встретился в Баку с главой Минпрома Чехии и посланником премьер-министра Великобритании по Азербайджану. Об этом азербайджанский министр написал на своих страницах в соцсетях.

Азербайджан и Чехия

На встрече Микаила Джаббарова и Йозефа Сикелы обсуждались перспективы укрепления торгово-экономических связей Баку и Праги.

Джаббаров отметил, что страны обладают большими возможностями для расширения взаимодействия в туризме, а также в промышленной, транспортно-транзитной и других сферах.

Азербайджан и Великобритания

На встрече Микаила Джаббарова и Эммы Николсон стороны затронули вопрос создания рабочей группы между Минэкономики Азербайджана и Торговой палаты Великобритании. Помимо этого, они поговорили об участии британских компаний в проектах, которые реализуются и будут реализовываться на освобожденных азербайджанских территориях.