Азербайджан нарастил прямые инвестиции в Россию почти в 3 раза

В первом квартале Азербайджан направил в экономику России более $18 млн прямых инвестиций. Россия инвестировала в экономику Азербайджана $64 млн.

Азербайджан в первом квартале текущего года направил в российскую экономику $18,4 млн прямых инвестиций – 2,8 раза больше прошлогодних показателей.

Данные приводит азербайджанский Центробанк. Там же указано, что доля этих вложений в общем объеме зарубежных инвестиций страны увеличилась с 2,2 до 5,9%.

Инвестиции России в азербайджанскую экономику тоже выросли. За первый квартал 2025 года Россия инвестировала более $64 млн, что почти на 16% больше, чем в 2024 году.

Уточняется, что доля российских вложений в общем объеме прямых иностранных инвестиций в Азербайджан возросла с прошлогодних 3,7%, до 4,2% в этом году.