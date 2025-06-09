Азербайджан наращивает инвестиции в экономику Китая

Только с начала текущего 2025 года Азербайджан нарастил вложение финансов в экономику Китая более чем в 60 раз, доведя его до 5 миллионов долларов – это почти 2% от общих иностранных инвестиций страны.

Азербайджан охотно инвестирует в китайскую экономику – только в первом квартале текущего 2025 года экономика Китая получила $5,280 млн – сумма небольшая, но по сравнению с прошедшим 2024 годом она выросла в 60,7 раза, сообщили в Центральном банке Азербайджана.

Китай же за это время инвестировал в Азербайджан 0,5% от общей суммы вложенных в страну средств - $1,519 млрд, передает Trend.

Удельный вес азербайджанских инвестиций в Китай в общем объеме прямых иностранных инвестиций составил 1,7%.

В целом в первом квартале 2025 года прямые иностранные инвестиции в экономику Азербайджана выросли на $10,456 млн или 0,7% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

А вот азербайджанские инвестиции в иностранную экономику упали за этот период до $315,116 млн – это на $15,335 млн или 4,6% меньше, чем за тот же период 2024 года, свидетельствует статистика.