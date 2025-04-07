Азербайджан нарастил экспорт энергии в Иран

С начала года Иран закупил у Азербайджана 5,8 млн киловатт-часов электроэнергии. Всего за первые два месяца Азербайджан поставил за рубеж почти 300 млн.

За первые два месяца текущего года Иран приобрел у Азербайджана 5,8 млн киловатт-часов электроэнергии, сообщает пресс-служба Госкомстата АР.

Азербайджан с данного экспорта получил прибыль в размере $164 тыс. В стоимостном выражении это на $18 тыс больше показателей января-февраля 2024 года.

Кроме того, стоит добавить, что Азербайджан в текущем году поставил в Иран на 651 тыс киловатт-часов больше, чем в прошлом году.

В ведомстве уточнили, что всего в период с января по февраль Азербайджан продал за рубеж 296,2 млн киловатт-часов за $16,4 млн.