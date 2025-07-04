Азербайджан наметил планы взаимодействия с парламентариями Пакистана

В парламенте Азербайджана прошла встреча с делегацией Национальной ассамблеи Пакистана, в ходе которой стороны обсудили перспективы развития межпарламентских связей между двумя странами.

Спикер Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Сахиба Гафарова сегодня принимала парламентскую делегацию Национальной ассамблеи Пакистана во главе с ее председателем Сардаром Аязом Садиком, прибывшую в Баку с официальным визитом, сообщили в отделе прессы и связей с общественностью парламента страны.

В ходе встречи глава азербайджанского парламента отметила: стратегические отношения между Азербайджаном и Пакистаном основываются на принципах дружбы и братства, и нынешний визит – яркий пример высокого уровня этих отношений, передает АЗЕРТАДЖ.

Особое внимание укреплению отношений между странами уделяет президент Азербайджана Ильхам Алиев, а в аспекте межпарламентских связей давно и успешно работают группы дружбы в обоих законодательных собраниях, а между парламентами выстроены очень хорошие взаимоотношения.

Одно из достижений государств - выстроенный между стратегическими союзниками Азербайджаном, Пакистаном и Турцией формат трехстороннего сотрудничества, подчеркнула Сахиба Гафарова.

Председатель Национальной ассамблеи Пакистана Сардар Аяз Садик поблагодарил Азербайджан за проявленную солидарность с Пакистаном в конфликте с Индией, отметив: для будущего крайне важно укрепление связей между географическими районами, в которых располагаются две страны.

Также председатель ассамблеи поделился планами развития межпарламентских связей между Пакистаном и Азербайджаном, предложив обмениваться передовым опытом, а также рассказал о структуре и работе парламента Пакистана.