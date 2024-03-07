Азербайджан может продлить соглашение на поставку газа в Румынию

Баку и Бухарест могут продлить контракт на поставку азербайджанского газа. Действие предыдущего соглашения закончилось в минувшее воскресенье.

Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) может продлить соглашение на поставку газа с Румынией до 2026 года. Об этом рассказал вице-президент SOCAR, выступая на 8-м по счету заседании совместной межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

"Имевшийся между нами контракт истек 31 марта текущего года, по нему мы могли поставлять в Румынию до 1 млрд куб. м газа без предусловий. Мы готовы продлить контракт на этот и следующий год"

– Эльшад Насиров

При этом он подчеркнул, что вопрос пролонгации контракта сейчас зависит от желания самой Румынии.

Напомним, в начале прошлого года SOCAR и Romgaz S.A. оформили соглашение на поставку азербайджанского газа в Румынию. Оно было рассчитано на один год и предполагало поставку около 1 куб метров газа.