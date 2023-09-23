Опубликовано: 20:53, 23 сен 2023 (UTC+3 MSK)

Все усилия азербайджанского руководства сейчас направлены на удовлетворение гуманитарных потребностей армянского населения Ханкенди. Азербайджан полон решимости реинтегрировать их в качестве равноправных граждан.

Центральные власти Азербайджана принимают все необходимые меры для того, чтобы закрыть гуманитарные потребности армянских жителей Карабахского региона Азербайджана. Такое заявление сделал глава МИД Азербайджана во время общих дебатов на 78-м заседании Генассамблеи ООН.

Он подчеркнул, что уже начатый диалог. Он будет реализован в форме прямых обсуждений, темой которых будут планы правительства, связанных с реинтеграцией. Будут рассматриваться и аспекты восстановления и работы инфраструктуры, доставки гуманитарных грузов и общественных услуг.

"Центральные правительственные учреждения оперативно приступили к осуществлению необходимых мер гуманитарной поддержки. Все усилия мобилизованы на удовлетворение насущных потребностей местного гражданского населения"

– Джейхун Байрамов

Министр обратил внимание на решимость Азербайджана реинтегрировать армянское население Карабахского региона Азербайджана – в качестве равноправных граждан.

"Конституция, национальное законодательство Азербайджана и принятые нами международные обязательства обеспечивают прочную основу для достижения этой цели"

– глава МИД АР

Гуманитарная помощь

В Карабахский регион Азербайджана активно доставляется гуманитарная помощь.

Накануне по дороге Агдам-Ханкенди были отправлены 4 грузовика. Они доставили хлеб, чай, масло, муку и другие продукты, а также предметы гигиены.

Сегодня по той же дороге отправились два бензовоза, которые привези 24 т бензина и 40 т дизельного топлива.

Сегодня же по Лачинской дороге МККК доставил в Карабах 70 т помощи, включая муку, соль, дрожжи и подсолнечное масло.