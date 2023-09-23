Центральные власти Азербайджана принимают все необходимые меры для того, чтобы закрыть гуманитарные потребности армянских жителей Карабахского региона Азербайджана. Такое заявление сделал глава МИД Азербайджана во время общих дебатов на 78-м заседании Генассамблеи ООН.
Он подчеркнул, что уже начатый диалог. Он будет реализован в форме прямых обсуждений, темой которых будут планы правительства, связанных с реинтеграцией. Будут рассматриваться и аспекты восстановления и работы инфраструктуры, доставки гуманитарных грузов и общественных услуг.
"Центральные правительственные учреждения оперативно приступили к осуществлению необходимых мер гуманитарной поддержки. Все усилия мобилизованы на удовлетворение насущных потребностей местного гражданского населения"
– Джейхун Байрамов
Министр обратил внимание на решимость Азербайджана реинтегрировать армянское население Карабахского региона Азербайджана – в качестве равноправных граждан.
"Конституция, национальное законодательство Азербайджана и принятые нами международные обязательства обеспечивают прочную основу для достижения этой цели"
– глава МИД АР
Гуманитарная помощь
В Карабахский регион Азербайджана активно доставляется гуманитарная помощь.
- Накануне по дороге Агдам-Ханкенди были отправлены 4 грузовика. Они доставили хлеб, чай, масло, муку и другие продукты, а также предметы гигиены.
- Сегодня по той же дороге отправились два бензовоза, которые привези 24 т бензина и 40 т дизельного топлива.
- Сегодня же по Лачинской дороге МККК доставил в Карабах 70 т помощи, включая муку, соль, дрожжи и подсолнечное масло.