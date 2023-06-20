Опубликовано: 9:53, 20 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Туркменистан стал одним из лидеров по объему товарооборота с Азербайджаном. С января по май страны увеличили объем в 3,6 раза - до свыше 392 млн долларов.

С января по май текущего года Азербайджан и Туркменистан увеличили товарооборот в 3,6 раза - до $392,74 млн, Ашхабад стал одним из лидеров по объему товарооборота с Баку, сообщает Государственный таможенный комитет Азербайджана.

Экспорт в Азербайджан из среднеазиатской страны с начала года составил $354,42 млн. По сравнению с прошлогодними показателями, когда объем составил более $96 млн, он вырос в 3,6 раза.

Туркменистан также увеличил импорт из Азербайджана в 3,6 раза - до $38,32 млн. В прошлом году показатель составлял $10,58 млн.

Стоит добавить, что товарооборот между странами в 2022 году был порядка $535 млн.