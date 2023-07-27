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Азербайджан и Турция договорились о взаимодействии в производстве боевых самолетов

Азербайджан и Турция договорились о взаимодействии в производстве боевых самолетов
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Азербайджан и Турция достигли договоренности о взаимодействии в производстве боевых воздушных судов. Соответствующий меморандум был оформлен в ходе выставки IDET-2023.

Миноборонпрома Азербайджана и турецкая компания TUSASH заключили сегодня Меморандум о намерениях, предполагающий подготовку инженерно-технических специалистов для участия в совместных проектах по созданию боевых самолетов.

Документ был оформлен в Стамбуле, где в эти дни проходит выставка IDEF-2023.

Перед подписанием меморандума состоялась встреча главы Миноборонпрома АР и главы Комитета оборонпрома Турции.

В ходе разговора Мадат Гулиев и Халюк Гергун поговорили о перспективах более активного взаимодействия в военно-технической сфере.

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